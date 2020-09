Eine Ölspur zog sich am Samstagmorgen vom Rumbachtal bis in die Ortsstraße. Wie Ortsbürgermeister Ralf Weber telefonisch berichtete, begann die Ölspur auf der Umleitungsstrecke der Vollsperrung der Landesstraße im Rumbachtal – auf dem nicht befestigten Radweg, den nur Personen mit Ausnahmegenehmigung während der Sperrung mit dem Auto befahren dürfen. Bis in die Ortsmitte habe sich die Ölspur gezogen, berichtet Weber. „Offenbar hat sich da jemand die Ölwanne aufgerissen, das muss zwischen 8.15 und 9 Uhr passiert sein“, meint er. Die Feuerwehr hat daraufhin die Ortsstraßen abgestreut, der Gemeindearbeiter versuchte so viel wie möglich des kontaminierten Waldbodens aufzunehmen. Der Ortschef hat den Vorfall der Polizeiinspektion Dahn gemeldet.