Am Samstag Abend hat es im Pirmasenser Stadtteil Niedersimten gebrannt. Laut Polizeiangaben wurde die Feuerwehr gegen 18 Uhr alarmiert und rückte zu einem Mehrfamilienhaus in der Finsterbachstraße aus. Die Anwohner hätten beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits das Anwesen verlassen. Die Feuerwehr habe festgestellt, dass der Ölofen im Flur der Dachgeschosswohnung in Brand geraten sei. Durch die Löscharbeiten und die starke Rauchentwicklung sei die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die genaue Ursache des Brandes stehe noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an, der Brandort wurde laut Polizei gesichert und versiegelt. Der Schaden beträgt Schätzungen zufolge etwa 30.000 Euro.