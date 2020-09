Am Freitag hat ein 43-Jähriger aus Bottenbach um 18 Uhr einen Brand in einem Baum bei Vinningen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Wie sich herausstellte, hatte jemand mehrere Äste in etwa drei Metern Höhe zusammengesteckt und angezündet. Die Polizei tippt auf Jugendliche und sucht nach Zeugen: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.