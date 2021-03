Steffen Nirmaier, Ärztlicher Direktor und Chefarzt am Rodalber Krankenhaus, wechselt zum 1. April ans Zweibrücker Nardini-Klinikum.

Der Chirurg und Notfallmediziner bestätigte den Wechsel am Dienstag auf RHEINPFALZ-Nachfrage, wollte jedoch zunächst keine weiteren Details nennen. Nirmaier kam im Juli 2010 mit 46 Jahren als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie (Chirurgie des Bauchraumes) ans Rodalber St. Elisabeth-Krankenhaus. Er folgte damit auf Kurt Schaller.

Steffen Nirmaier wurde in Mannheim geboren und wuchs in Leonberg auf; er studierte in Tübingen. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Riesa (Sachsen) und Leonberg (Baden-Württemberg). Er hat pfälzische Wurzeln und bezeichnete sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ einst als „Ur-Oggersheimer“. Er wohnt in Thaleischweiler-Fröschen und gehört seit Jahren zum Ärztetrupp des Vereins „Wir helfen Kenia“, der schon mehrfach im SOS-Kinderdorf in Buru-Buru Kinder operierte. 2012 wurde Nirmaier in Nachfolge von Helmut Schläfer Ärztlicher Direktor der Rodalber Klinik.