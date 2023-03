Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit einigen Wochen schon werden überall in der Stadt und in Orten des Landkreises Schaltkästen der Stadtwerke rot angesprüht und mit FCK-Fansymbolik versehen. Die Stadtwerke haben bereits Anzeige erstattet. Die unbekannten Sprüher kommen mutmaßlich aus der Ultra-Fanszene des Kaiserslauterer Fußballclubs und verursachen einen Schaden, der in die Tausende geht.

Die FCK-Sprüher sind sehr fleißig und offenbar nicht zu bremsen. Die roten Schaltkästen werden beinahe täglich mehr. Die meisten sind komplett rot eingesprüht