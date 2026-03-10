Nachdem Glasfaser-Bautrupps in Pirmasens Anschlüsse verlegt haben, gibt es Ärger. Die Mängelliste ist lang, aber es gibt Unterschiede bei den ausführenden Firmen.

Jürgen Groß, Abteilungsleiter Straßenbau bei der Stadt, berichtet von einer langen Mängelliste. Hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen Telekom und Deutsche Glasfaser.

Bordsteine wurden unterhöhlt. Flächen senken sich. Fugen bilden sich im Asphalt und die Pflasterflächen wurden nicht korrekt wieder zusammengesetzt. Die Liste der Mängel beim Glasfaserausbau in der Stadt ist lang. „ Es gibt bei beiden Telekommunikationsunternehmen Mängel“, erklärt Maximilian Zwick, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Bei der Telekom handele es sich um geringe Mängel. Deutsche Glasfaser scheint da mehr Mängel zu hinterlassen.

Stadtverwaltung hofft auf ausführende Firmen

Von der Stadt abgenommen seien bisher von der Telekom komplette Installationsringe mit mehreren Straßenzügen im Innenstadtbereich. Von sieben Ringen seien fünf mängelfrei, so Zwick. Zwei müssten noch nachgebessert werden und zwei weitere seien noch nicht abgenommen.

In der Straße »Am Hirschenteich« finden sich nicht korrekt verdichtete Pflasteruntergründe nach dem Glasfaserausbau. Foto: Klaus Kadel-Magin

Bei der Deutschen Glasfaser, die am Sommerwald und in Fehrbach aktiv ist, sieht es anders aus. Von 20 kleinen Teilbereichen seien 20 abgenommen worden und davon nur acht mängelfrei. Bei den übrigen zwölf seien einige Mängel gefunden worden. Auf dem Sommerwald müssten noch 25 Bereiche abgenommen werden, in Fehrbach alle. Besonders gravierend seien die Mängel in den Fehrbacher Neubaugebieten wie Rehbock, „Im Hirschenteich“ oder Laubenstraße.

Von gravierenden Mängeln will Pressesprecher Zwick nicht sprechen. Die Verwaltung hofft auf eine Regelung durch die ausführenden Firmen. „Vom Zeithorizont rechnen wir mit bis zu sechs Monaten“, so Zwick. Das sei für die Verwaltung sehr zeitaufwändig, da mehrfach kontrolliert werden müsse. Die Frage nach einer eventuellen Insolvenz eines Subunternehmers, der für die Mängel haftbar ist, beantwortet die Verwaltung nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt gehe die Stadt nicht von einer Insolvenz der Firmen aus.

"Firmen kommen dieser Verpflichtung nur ungenügend nach."

Grundsätzlich beklagt Zwick die weitgehende Rechtlosigkeit der Kommunen. Die Bundesregierung habe 2023 ein Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus von Glasfasernetzen beschlossen und damit auch Erleichterungen beim Verfahren. Alle Anbieter von Glasfaser haben laut Zwick freien Zugang zu den öffentlichen Wegen, dürfen die Straßen aufreißen und ihre Glasfaser reinlegen. Die Firmen seien zwar verpflichtet, die Wege wieder instand zu sehen. „ Aber kommen sie dieser Verpflichtung nur ungenügend nach, sind die Kommunen den Bautrupps quasi ausgeliefert“, räumt Zwick ein. Die Stadt Pirmasens habe keine vertragliche Bindung zu den Unternehmen.