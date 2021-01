Eine skurrile Geschichte hat Kfz-Meisterin Simone Götzl-Spreyer erlebt: Der Telefonanschluss ihrer Werkstatt im Gewerbegebiet Höheischweiler war plötzlich nicht mehr zu erreichen – und die Störung hielt an. Länger als ein Jahr konnten ihre Kunden sie nicht erreichen, trotz der Bemühungen von diversen Technikern. Die Telekom wollte Götzl-Spreyers Vertrag schließlich sogar kündigen, weil sie das Problem nicht lösen konnte. Am Ende musste man einen Schritt zurück in die Vergangenheit machen, damit die Kfz-Meisterin wenigstens wieder telefonieren und faxen konnte. Im Gewerbegebiet ist sie indes nicht die einzige, die unter Problemen mit der Telekommunikation leidet.

