Was sich im Pirmasenser Stadtwerke-Archiv findet, könnte auch als Requisit in alten Hollywood-Filmen gedient haben. Anderes weist hingegen in die Zukunft.

Die Baustelle mit Sperrung in der Alten Ixheimer Straße in Zweibrücken sorgt weiterhin für Ärger. Anwohner und Gastronomen sind sauer.

Das Pärchen hatte auf den Namen eines ahnungslosen Bekannten Waren bei Online-Shops bestellt und weiterverkauft. Jetzt müssen die beiden ins Gefängnis.

Darauf warten die Pirmasenser: dass es mit Bau des neuen „Schuhstadt-Centers“ endlich losgeht.

Was die ersten Besucher halten vom renovierten und wiedereröffneten Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein.

Auch der Forst sollte in der Brutzeit keine Bäume fällen, findet eine Leserin aus dem Dahner Felsenland, die sich genau darüber geärgert hat.

Sollen auf bisherigem Ackerland große Photovoltaik-Anlagen hochgezogen werden?