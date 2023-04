Es gibt auch heute noch Ritter. Am Wochenende hat der Johanniterorden seine Jahrestagung in der Südwestpfalz abgehalten. Die Ritter berufen sich auf eine 900 Jahre alte Tradition.

Laut einer Umfrage fühlen sich die Menschen in der Pirmasenser Fußgängerzone nicht allzu sicher. Vorrangig Ältere haben demnach Angst vor Raub, Sachbeschädigung und Beleidigung. Wie sehen das die Geschäftsleute, die dort angesiedelt sind? Die RHEINPFALZ hat sich umgehört – und recht unterschiedliche Antworten bekommen.

Sylke Fabian leitet die Stadtgärtnerei. Sie zieht die zarten Gemüsepflänzchen und Früchte heran, die die Pirmasenser im Sommer in den städtischen Beeten ernten. Nach über 30 Jahren Arbeit hat Fabian so viel Erfahrung, dass sich sogar ihr Chef Tipps bei ihr holt.

Französische Soldaten, die zum Zapfenstreich blasen, de Wisser Emil mit Hammer und Amboss, die Frühsirenen bei Dingler und Dorndorf: Viele Geräusche, die früher ganz typisch für Zweibrücken waren, gibt es in der Rosenstadt heute nicht mehr zu hören.

Enorme Veränderungen hat die Orthopädietechnik mitgemacht. Das Firmenjubiläum des Pirmasenser Sanitätshauses Schäfer zeigt die Entwicklung vom Holzbein zur Hochtechnologieprothese. Die vierte Generation steigt in den Betrieb ein.

Dieser Tage hat der „Guide Michelin“ wieder Sterne verteilt. Aber wie wichtig ist es den Gästen, ob ein Lokal eine Auszeichnung hat? Oder geht man einfach dort essen, wo’s schmeckt? Unsere Montagsumfrage geht der Frage auf den Grund.

Bald hat Lara-Marie Schmeer ihre Ausbildung zur Erzieherin an der Kita Spatzennest in Bechhofen geschafft. Am Freitag hat sie mit den Kindern im Wald die Tiere besucht. Eines kam näher als gedacht.

Das Busenberger Häwwich-Theater hat mit dem Klassiker „Heidi“ einen großen Erfolg gefeiert. Besonders beeindruckte das Spiel der jungen Lina Hagenmüller die Zuschauer im Bürgerhaus Drachenfels.