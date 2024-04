So kann’s weitergehen beim 7. Lesergedicht-Wettbewerb, den wir am vergangenen Sonntag gestartet haben! Weit über 100 Gedichte auf Pfälzisch haben uns gleich in den ersten Tagen erreicht, und ein wenig wollen wir – passend zum Motto „Die Pfalz 2224“ – heute schon in die Zukunft spitzeln: „Vum Worschtmarkt wolln se im Suff/memm Beamer bis zum Mond enuff./Dann dun se sich schwer,/krien nimmi die Kehr./Jetzt misse se drugge dort hugge.“ Den Limerick hat Renate Demuth aus Kaiserslautern eingesandt. Ebenfalls in Kaiserslautern hat Ralf Hack gedichtet: „2224 im Raumschiff sitze/runnergugge, de Dunnerschberg sieh/un ääfach bloß denke:/Do unne bin ich dehääm.“

Wir halten fest: Inhaltlich geht’s im Wettbewerb darum, in vier bis sechs Dialektzeilen die Pfalz im Jahr 2224 zu beschreiben, also unsere Region und/oder ihre Menschen in einer ziemlich fernen Zukunft. Alternativ kann Ihr Gedicht auch einfach in der Pfalz im Jahr 2224 spielen. Aber Owwacht! Die Wörter „Palz“, „Pälzer“, „Pälzerin“ und „Pälzisch“ in jeder Form oder Zusammensetzung sind im Text nicht erlaubt. Einsendungen bis 9. Mai an: RHEINPFALZ am SONNTAG, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen oder per E-Mail an ras-aktion@rheinpfalz.de.

