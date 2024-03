Ab Juli soll in Bad Dürkheim eine Zweitwohnsitzsteuer fällig werden. Betroffen sind gut 1000 Fälle. Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Steuersatz nun auf 15 Prozent festgelegt.

Zum Vergleich: In Ludwigshafen und Landau müssen Betroffene 10 Prozent der jährlichen Nettokaltmiete zahlen, in Bad Kreuznach sind es 15 Prozent. An diesem höheren Wert habe sich die Verwaltung orientiert, sagte Maik Sokolowski-Kühn, der bei der Stadt für die Finanzen zuständig ist.

