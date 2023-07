Die Eulen Ludwigshafen haben ihre letzte offene Stelle geschlossen. Von Bundesligist Leipzig kommt Finn-Lukas Leun. Der 20 Jahre alte Leun wird für zunächst eine Saison verpflichtet. Der Vertrag beinhaltet ein Doppelspielrecht für die Eulen und für die Leipziger. Am Mittwoch nimmt Leun in Ludwigshafen das Training auf. „Ich möchte bei den Eulen den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen. Die Eulen stehen ja auch für ein gutes Klima. Da habe ich nach einem Gespräch mit Julius Meyer-Siebert, der ja auch aus Leipzig gekommen ist, einen guten Eindruck gewonnen. Ich bin sehr positiv gestimmt“, sagt Leun, der die Musik des Ludwigshafener Star-Rappers Apache 207 liebt.

Leun ist nach Mex Raguse, Mihalo Ilic, Mats Grupe, Tom Bergner, und Kian Schwarzer die sechste Neuverpflichtung. Der neue Trainer Jan Wohlrab spricht daher von einem mittelschweren Umbruch in diesem Sommer. „Es sind einige gestandene Spieler weggegangen. Der Trainer ist neu. Wir werden natürlich etwas Zeit brauchen, um uns aneinander zu gewöhnen, zu gucken, wie jeder Einzelne tickt. Ich bin davon überzeugt, dass wir die sechs Wochen gut nutzen werden. Ich bin mir sicher: Die Mannschaft hat genügend Qualität, um im oberen Drittel mitzuspielen. Wenn wir die nötige Zeit bekommen, Geduld da ist, dann verspreche ich, dass es gut werden wird“, sagt Wohlrab. Christian Klimek, Pascal Bührer, Jan Remmlinger, Stefan Salger und Matej Asanin sind nicht mehr da.