Glück im Unglück hatte offenbar ein achtjähriger Zweitklässler am Montagvormittag. Wie die Polizei mitteilt, ist der Junge kurz nach 10 Uhr beim Spielen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss einer Grundschule in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei soll der Junge leichtere Verletzungen haben, weshalb er lediglich zur Beobachtung in der Klinik verbleibt. Den Angaben zufolge hatte sich der Junge während einer Pause gemeinsam mit mehreren Schülern in einem Spielzimmer aufgehalten, um dort zu spielen. Weshalb er schließlich aus dem Fenster stürzte, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.