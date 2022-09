Nach den Messerangriffen mit mindestens zehn Toten in der kanadischen Provinz Saskatchewan ist nun auch der zweite Verdächtige tot. Myles Sanderson starb kurz nach seiner Festnahme an sich selbst zugefügten Verletzungen, wie die TV-Sender CBC und Global News am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf ungenannte Polizeiquellen berichteten.

Der Verdächtige wurde laut Polizei in der Nähe von Rosthern, Saskatchewan, ausfindig gemacht und festgenommen. Eine Stunde vor seiner Festnahme hatte die Polizei eine Warnung vor einem mit einem Messer bewaffneten Mann in einem gestohlenen weißen Fahrzeug etwa hundert Kilometer von den Tatorten entfernt herausgegeben. Ein AFP-Reporter berichtete von Polizeifahrzeugen und einem weißen Pickup am Straßenrand.

Der Verdächtige befand sich seit Sonntag auf der Flucht, Behörden hatten die Einwohner der Region vor dem „als gefährlich eingestuften“ Mann gewarnt.

Der zweite Verdächtige, Damien Sanderson, bei dem es sich um den Bruder von Myles Sanderson handelt, war am Dienstag an einem der Tatorte tot aufgefunden worden. auch seine Leiche wies Verletzungen auf.

Bei einem der tödlichsten Verbrechen in Kanada in den vergangenen Jahren wurden Messerangriffe an 13 verschiedenen Tatorten in der Indigenen-Gemeinde James Smith Cree Nation und in der benachbarten Ortschaft Weldon verübt. Die Polizei barg zehn Leichen, 18 weitere Menschen wurden verletzt, teils schwer. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Indigene.

Myles Sanderson wurde laut Polizei bereits seit Mai gesucht, weil er sich nicht an seine Bewährungsauflagen gehalten hatte. Er war unter anderem wegen Diebstahls zu fast fünf Jahren Haft verurteilt worden.