Das Winterchaos ging am Donnerstag in die zweite Runde. Während am Vortag noch viele Menschen im Leiningerland vorsorglich das Auto stehenließen, füllten sich die Straßen am Tag danach trotz Schneefällen wieder. Nicht ohne Folgen: In der Region Grünstadt hat es laut Polizei insgesamt sechs Mal gekracht. Auch auf der A6 gab es zeitweise kein Vorankommen mehr. An den Schulen beschäftigte die Verantwortlichen neben dem regulären Unterricht vor allem auch die bevorstehende Abiturprüfung am Freitag.

Was am zweiten Glätte-Tag sonst noch so los war im Leiningerland, gibt es im ausführlichen Artikel zu lesen.