Der 1. FC Kaiserslautern hat den zweiten Testspielgegner anlässlich seines Trainingslagers in den USA gefunden. Am 21. Juni, einem Mittwoch, tritt der Fußball-Zweitligist beim Louisville City FC aus der USL Championship an. Dies ist die zweithöchste Liga in den Vereinigten Staaten. „LouCity“ wurde 2014 neu gegründet und trägt seine Partien seit 2020 im neu gebauten Lynn Family Stadium aus. Rund 15.000 Zuschauer finden darin Platz. Das Freundschaftsspiel in Louisville wird der erste von zwei Tests in den USA sein. Eine Woche später, am 28. Juni, trifft der FCK auf Minnesota United FC aus der Major League Soccer. Für beide Partien wird es ein eigenes Ticketkontingent für FCK-Fans geben. Der Verein will darüber in Kürze in formieren.