Im Kreis Germersheim hat es am Samstag einen zweiten Todesfall durch die Lungenkrankheit Covid-19 gegeben, die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst wird. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die verstorbene Person habe bereits vor der Infektion unter schwersten Vorerkrankungen gelitten.

Im Kreis Germersheim lagen Stand Samstag, 13 Uhr 118 bestätigte Fälle von Coronavirus-Infektionen vor, von denen 67 Erkrankungen aktiv seien, 49 wieder geheilt und – mit dem neuen Todesfall – zwei verstorben.

Das Lina-Sommer-Seniorenheim in Jockgrim wurde zum Isolationsbereich erklärt, also unter Quarantäne gestellt. Ende der Woche seien drei Personen aus dem Personal positiv getestet worden, schreibt die Kreisverwaltung. Weitere Tests bei allen übrigen Mitarbeitenden seien negativ. Die Sicherheitsmaßnahmen seien verstärkt wurden, so müsse das Personal nun zertifizierte Schutzmasken tragen. Im Lina-Sommer-Heim leben rund 65 Menschen.

