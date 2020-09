Wie das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises mitteilt, ist an der Gutenberg-Realschule plus in Göllheim ein zweiter Corona-Fall aufgetreten. Aus diesem Grund bleibt die Schule am Montag geschlossen, damit zusammen mit dem Gesundheitsamt die weitere Vorgehensweise, insbesondere hinsichtlich der Testungen, geplant werden kann.

Insgesamt sind im Landkreis derzeit 20 aktive Infektionsfälle bekannt – 17 davon in der Verbandsgemeinde Eisenberg, drei in der VG Göllheim. Vier Personen werden stationär behandelt, zwei dieser Patienten sind in kritischem Zustand. Bei zwei der registrierten Fälle handelt es um Bewohner eines Pflegeheims. Zu den aktiven Fällen zählen neben den beiden Göllheimer Schülern auch ein Schüler und eine Lehrkraft der Berufsbildenden Schule (BBS) in Eisenberg. Laut Gesundheitsamt waren die an beiden Schulen gemachten Abstriche der Kontaktpersonen alle negativ.