Mitte bis Ende November werden voraussichtlich 400 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt werden müssen. Das sind fast dreimal so viele wie auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im Frühling. Davon geht Gerald Gaß aus, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Leiter des Landeskrankenhauses, im RHEINPFALZ-Interview. Gaß gehört zum Corona-Beraterstab der Landesregierung. Insgesamt erwartet er in den nächsten Wochen rund 2000 Covid-19-Erkrankte in den Kliniken. Das lasse sich auch nicht mehr verhindern, denn die Betroffenen seien bereits infiziert, sagte Gaß. Er hoffe dass die ab Montag geltenden Maßnahmen wie die Schließung der Gaststätten und der Freizeit- und Kultureinrichtungen ausreichen, um das Infektionsgeschehen abzubremsen.

