Johannes Heger, Geschäftsführer des Gießereiunternehmens Heger-Gruppe (Enkenbach-Alsenborn), hat sein Amt als Verhandlungsführer der Metall-Arbeitgeber im auch für Rheinland-Pfalz zuständigen Bezirk Mitte niedergelegt. Grund für diesen Schritt ist laut Pfalzmetall, dass die Heger-Gruppe sich derzeit in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindet. „Johannes Heger will sich mit ganzer Kraft darauf konzentrieren, sein Familienunternehmen aus dieser schwierigen Situation wieder in eine gute Zukunft zu führen“, teilte der Verband mit.

Bei der zweiten Verhandlungsrunde im Bezirk Mitte am Freitag in Landau übernahm Oliver Barta von Hessenmetall die Verhandlungsführung auf Arbeitgeberseite. Barta ist bei der Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar, verantwortlich für die weltweite Personalarbeit für 14.000 Beschäftigte. Die Gespräche für die 380.000 Metall-Beschäftigten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gingen ergebnislos zu Ende. Die Arbeitgeber legten kein Angebot vor. Die Gewerkschaft fordert angesichts der hohen Inflation acht Prozent mehr Geld. Vor Beginn der Verhandlungen hatten mehr als 2000 Beschäftigte in Landau an einer Kundgebung teilgenommen, um der Forderung ihrer Gewerkschaft Nachdruck zu verleihen.