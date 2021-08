Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein zweijähriges Mädchen, das mit seiner Familie das Auto und Technik-Museum in Sinsheim besuchte, auf dem öffentlich frei zugänglichen Außengelände in einen Teich und musste reanimiert werden. Wie die Polizei weiter berichtet, wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. Die Familienangehörigen wurden vor Ort von einem Seelsorger betreut. Zum Gesundheitszustand des Kindes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.