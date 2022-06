Es ist ein wahrgewordener Alptraum. Ein zweijähriges Kind ist am Samstagmorgen in Speebach (Rhein-Neckar-Kreis) unbemerkt aus ihrem Elternhaus entwischt und konnte später nur noch leblos in einem Gartenteich gefunden werden. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Notarzt vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen. Zuvor hatten die Eltern zusammen mit Bekannten und weiteren Rettungskräften nach dem Kind gesucht. Genauere Details sind noch nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst Mannheim ermittelt.