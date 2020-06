Ein Zweijähriger ist am Freitag in Speyer von einem 12-Jährigen mit einem Fahrrad angefahren und mehrere Meter mitgeschleift worden. Der Junge habe eine Kopfwunde erlitten und wurde operiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Kleinkind sei mit seinen Eltern zu Fuß unterwegs gewesen, als der Zwölfjährige die Familie am Freitag ordnungsgemäß mit seinem Rad passierte. Plötzlich sei der Junge auf die Fahrbahnmitte gelaufen und mit dem Fahrradfahrer kollidiert. Der Radfahrer blieb unverletzt.