Im Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ hat die Landesregierung immer betont, die Meldekette bei den Hochwasservorhersagen für die Eifel und das Ahrtal habe funktioniert. Alle Warnungen der Hochwassermeldezentrale, die das Landesamt für Umwelt (LfU) einrichtet, seien vorschriftsmäßig bei den Kommunen eingegangen.

Wenige Tage nach der Katastrophe hat es daran aber im Umweltministerium Zweifel gegeben, wie aus einer E-Mail hervorgeht, die der RHEINPFALZ vorliegt. Geschrieben hat sie die damalige Pressesprecherin des Umweltministeriums am 21. Juli 2021, 17 Uhr. Empfänger sind die damalige Umweltministerin, Anne Spiegel (Grüne), Staatssekretär Erwin Manz (Grüne), Spiegels Büroleiter und der damalige stellvertretende Regierungssprecher Dietmar Brück. Unter dem Betreff „EILT: Krisensitzung“ fordert sie eine Zusammenkunft, um eine Strategie zu überlegen, wie mit einer Anfrage des SWR umzugehen sei, der „genau“ wissen wolle, welche kommunalen Körperschaften die Warnmeldungen erhalten haben.

„Offensichtlich falsche Infos“

Sie schreibt: „Ich habe die Information aus dem LfU und der FA (Fachabteilung, Anm. d. Red) immer erhalten, dass alles geklappt hat und die Meldekette stand, auch die Liste mit den Uhrzeiten hat das klar suggeriert. Alles war mit unserer FA abgestimmt, was rausging, aber das ist so nicht haltbar. Jetzt die Information zu erhalten, dass das so nicht erfolgt ist, ist wirklich unterirdisch. Heute haben wir Stunden damit verbracht, die Sache beim SWR wieder klarzustellen - und das mit offensichtlich falschen Infos. Meiner Meinung nach muss Sabine (wahrscheinlich Riewenherm, damals LfU-Leiterin, Anm. d. Red.) jetzt da ran und uns Vorschläge machen.“

Auf die Frage, welche Fehler die Sprecherin meine, hieß es am Donnerstagnachmittag im Umweltministerium, dies lasse sich nicht kurzfristig klären.

