Die Polizei in Kaiserslautern soll einstweilen auf eine ihrer Laser-Pistolen für Tempokontrollen verzichten, weil in Nordrhein-Westfalen Zweifel an der Genauigkeit dieses Modells aufgekommen sind. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums sind landesweit zwei Geräte des betroffenen Typs im Einsatz, das andere ist einer Inspektion in Bernkastel-Kues zugewiesen. Sollte sich der Unzuverlässigkeits-Verdacht bestätigen, blieben bereits rechtskräftig gewordene Bußgeld-Bescheide trotzdem gültig. Fahrverbote würden hingegen zurückgenommen, und noch laufende Verfahren wegen mit diesen Apparaten gemachter Messungen würden eingestellt.