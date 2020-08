Christin Hussong, die Speerwurf-Europameisterin vom LAZ Zweibrücken, hat am Samstag bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig ihren vierten Meistertitel seit 2016 gewonnen. Die 26 Jahre alte Herschbergerin siegte mit 63,93 Metern, die sie im zweiten Versuch warf, und über acht Metern Vorsprung vor Lea Wipper aus Leipzig. Sie hätte mit jedem ihrer sechs Versuche gewonnen. Im Stabhochsprung verpasste Lisa Ryzih (31, ABC Ludwigshafen) mit 4,30 Metern die Titelverteidigung. Sie belegte Platz drei. Doppelmeisterinnen wurden Stefanie Dauber aus Ulm und Ria Möllers aus Leverkusen, die bei gleicher Anzahl von Versuchen jeweils 4,40 Meter überflogen. Die Edenkobenerin Hanna Klein (27) lief im Trikot der LAV Stadtwerke Tübingen über 1500 Meter mit der sechstschnellen Zeit in 4:23,29 Minuten als Vorlaufsiegerin ins Finale am Sonntag. Mit der schnellsten Vorlaufzeit von 13,27 Sekunden zog die Landauerin Ricarda Lobe (MTG Mannheim) ins 100-Meter-Hürden-Finale ein. Sie hatte seit 2016 einmal Bronze und zweimal Silber gewonnen, war aber schon viermal deutsche Staffelmeisterin mit der MTG Mannheim.