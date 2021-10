Am Himmel über Südwestdeutschland haben am Donnerstagabend Menschen ein sich schnell bewegendes, leuchtendes Objekt beobachtet. Eine Kamera der Volkssternwarte in Zweibrücken hat dieses Ereignis eingefangen. „Das war ein Meteor, eine Leuchterscheinung in der Atmosphäre“, erklärt Rolf Dieter Schad von der Volkssternwarte. Dabei könne es sich um Staub, kleinste Gesteinsstücke oder auch um ein winziges Schräubchen, also um „Weltraumschrott“ handeln. Erreicht ein solches Objekt mit hoher Geschwindigkeit die Atmosphäre, beginne es zu leuchten. Im Volksmund werde der Meteor als Sternschnuppe bezeichnet.

Gegen 20.22 Uhr aufgetaucht

Laut Schad war er gegen 20.22 Uhr von Zweibrücken aus sichtbar und bewegte sich von Ost nach West. Die Kamera der Volkssternwarte ist Teil des internationalen Feuerkugel-Netzwerkes. Sie zeichnet nachts den sichtbaren Himmel auf und kann so auch plötzlich auftauchende Meteore „einfangen“. Mehr Infos zum Netzwerk im Internet unter AllSky 7.