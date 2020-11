Seit Anfang der Woche liefert ein Subunternehmen im Auftrag der Firma Behälterexpress aus Hachenburg im Westerwald die ersten gelben Tonnen an die Zweibrücker Haushalte aus. Bis Ende kommender Woche sollen alle 11 600 bei Remondis in Pirmasens zwischengelagerten Behälter bei den Zweibrückern angekommen sein. Am Montag startete die Auslieferung in Bubenhausen und Mittelbach, aber auch die Wattweilerer erhielten teils schon ihre neuen Tonnen, die ab Januar die gelben Säcke ersetzen. Die Lastwagen fassen nach Angaben eines Lieferanten 356 gelbe Tonnen. Bei dreieinhalb Fahrten am Tag würden so täglich etwas über 1200 Tonnen zugestellt. Laut Projektleiter Steffen Schäfer von Behälterexpress sind bis zu drei Fahrzeuge mit je zwei Mann im Einsatz, wobei jedes Fahrzeug einen Stadtteil – auf dem Foto die Friedrich-Ebert-Straße in Bubenhausen – beliefert.