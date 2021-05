In Zweibrücken steigt die Inzidenz seit Samstag wieder stetig und liegt jetzt nur noch hauchdünn unter der Marke 50. Sprich: Die weiteren Lockerungen sind zunächst nicht in Gefahr. Aber wenn’s weiter so steigt, dann doch. Im Landkreis und im Saarpfalz-Kreis sinkt die Inzidenz deutlich. Hier dürfte vorerst nichts mehr anbrennen.

Neue Fälle (Samstag und Sonntag)

Zweibrücken:

5 Landkreis:

2 Stadt Zweibrücken Inzidenz heute, Montag

49,7 Inzidenz Sonntag

47 Inzidenz Samstag

44 Inzidenz Freitag

32 Inzidenz Donnerstag

41 Inzidenz Mittwoch

41 Inzidenz Dienstag

49,7 Landkreis Südwestpfalz: Inzidenz heute,

Montag

16 Inzidenz Sonntag

15 Inzidenz Samstag

20 Inzidenz Freitag

26 Inzidenz Donnerstag

32 Inzidenz Mittwoch

40 Inzidenz Dienstag