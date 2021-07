Am Donnerstag, 29. Juli, beginnt das saarländische Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit den Landkreisen an drei weiteren Standorten mit Corona-Sonderimpfungen an besonders belebten Orten im Saarland. Zwei Wochen lang, also bis zum 12. August, kann man sich jeweils von 12 bis 17 Uhr am Globus-Einkaufsmarkt in Homburg-Einöd, Neunmorgenstraße 8, immunisieren lassen. Zu den gleichen Zeiten ist dies auch im St. Wendeler Globus-Baumarkt in der Linxweilerstraße 20 und bei Ikea im Saarlouiser Gewerbegebiet Im Hader möglich. An allen drei Standorten kann man kurzfristig ohne Termin eine Impfung erhalten. Verimpft werden die Stoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Man muss seinen Ausweis vorzeigen. Ein Impfpass wird nicht zwingend benötigt, seine Mitnahme wird aber empfohlen. Direkt vor Ort wird der digitale Impfnachweis ausgestellt. Außerdem sind nach Ministeriumsangaben in den vier saarländischen Impfzentren kurzfristige Termine buchbar – also auch in Neunkirchen und am alten Saarbrücker Messegelände.