Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Ludwigshafen-Friesenheim sind zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Laut Polizei übersah eine 52-jährige Fahrerin beim Linksabbiegen einen von rechts kommenden Wagen, in dem eine 28-Jährige am Steuer saß, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide Frauen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit insgesamt rund 7000 Euro beziffert.