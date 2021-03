Am Samstag gegen 9 Uhr sind ein Auto und eine Straßenbahn in Mannheim-Käfertal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen der Kreuzung Waldstraße und der Kreuzung Speckweg. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden zwei Personen leicht verletzt. Aufgrund von Bergungsarbeiten ist die Hessische Straße an der Unfallstelle gesperrt . Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst, Verantwortliche der RNV, sowie die Polizei sind vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.