Eine 78-jährige Autofahrerin ist am Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr in Mannheim mit einer in Richtung Ludwigshafen fahrenden Straßenbahn zusammengestoßen. Die Frau hatte am Rathaus ein Vorfahrtzeichen übersehen, teilt die Polizei mit. Sie und ihre 65-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden, wohingegen die Straßenbahn weiterfahren konnte. Bis zur Räumung der Unfallstelle und der anschließenden Fahrbahnreinigung war der Straßenbahnverkehr bis circa 19 Uhr gestört.