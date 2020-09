Am Dienstagabend, 29. September, hat sich vor Kirkel-Altstadt, an der Eisenbahnunterführung von der Kaiserstraße zwischen Beden und Limbach kommend, ein Unfall ereignet. Laut Polizei hatte ein 66-Jähriger Gesundheitsprobleme bekommen. Er verlor die Kontrolle über seinen Ford Kuga. Er prallte gegen den Wagen eines 24-Jährigen, der von Altstadt her kommend vor der Tunnelunterführung wartete. Der Ford kam durch den Aufprall ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 44.000 Euro.