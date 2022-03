Beim Brand einer Küche in Eisenberg sind am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Gegen 19:30 Uhr wurden die Wehren Eisenberg und Kerzenheim zu dem Zimmerbrand in der Eisenberger Pestalozzistraße alarmiert. Nach Informationen der Feuerwehr schlugen bereits beim Eintreffen der ersten Feuerwehrfahrzeuge Flammen aus dem Fenster der Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Wehrleute drangen mit Atemschutzgeräten über das Treppenhaus vor und löschten den Brand schnell. Eine Ausbreitung der Flammen habe verhindert werden können. Der Bewohner der Brandwohnung hatte zunächst noch selbst versucht, die Flammen zu löschen. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde zusammen mit einem leichter betroffenen Bewohner aus der darunterliegenden Wohnung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Die anderen Hausbewohner konnten in der Nacht bereits wieder ihre Wohnungen beziehen. Insgesamt war die Feuerwehr drei Stunden lang mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.