Bei einer Explosion in einem Winzerbetrieb in Mülheim an der Mosel (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Explosion bei Arbeiten in einer Brennerei des Winzerbetriebs. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ist die Unglücksursache derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.