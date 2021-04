[Aktualisiert, 15.50 Uhr] Bei einem Zusammenstoß zweier Lkw am Dienstagmittag auf der A5 sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilt, war ein 43-jähriger Mann mit seinem Sattelzug gegen 13 Uhr Richtung Frankfurt unterwegs. Er musste kurz nach der Anschlussstelle Kronau staubedingt abbremsen, was eine darauffolgender Lkw-Fahrer wohl zu spät realisierte und auf den Sattelzug auffuhr. Dabei zog sich der Fahrer des Lkw schwere Verletzungen zu, er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der Sattelzugfahrer erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lastwagen des 60-Jährigen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, der Sattelzug war noch fahrbereit und wurde durch einen Ersatzfahrer von der Unfallstelle abgeholt. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme waren der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt, zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt vorübergehend voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich hatte sich ein Rückstau von bis zu acht Kilometern Länge gebildet.