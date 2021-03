Gleich zu zwei Unfällen mit Wildschweinen kam es in den vergangenen Tagen auf der A65. Bereits am Samstagmorgen um 5 Uhr stieß im Bereich der Anschlussstelle Edenkoben – aus Fahrtrichtung Ludwigshafen – ein Auto mit einem die Fahrbahn überquerenden Wildschwein zusammen, wobei das Fahrzeug am Unterboden beschädigt wurde. Am Montagmorgen um 4.30 Uhr wurde in Höhe Kirrweiler ein Wildschein von einem Auto erfasst. Hierbei entstand laut Polizei ein Schaden von über 3000 Euro. In beiden Fällen blieben die Autofahrer unverletzt. Die Polizei informiert über das richtige Verhalten bei einem Wildunfall: Wenn Wild unvermittelt an der Fahrbahn auftaucht, sollten Verkehrsteilnehmer sofort abblenden, kontrolliert abbremsen und hupen. Die Warnblinkanlage sollte unverzüglich eingeschaltet werden, um damit die Aufmerksamkeit der nachfolgenden Verkehrsteilnehmer auf die Gefahrensituation zu gewährleisten. Trotz des Schockmoments sollte abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer unverzüglich anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall muss der Polizei gemeldet werden.