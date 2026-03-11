[Aktualisiert: 9:15 Uhr] Auf der A61 bei Speyer hat es am Mittwochmorgen zwei Unfälle gegeben. Laut Polizei stieß ein Auto gegen 7.45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Hockenheim auf ein anderes Fahrzeug auf. Kurz darauf kam es an derselben Stelle zu einem weiteren Zusammenstoß, an dem erneut zwei Autos beteiligt waren. Während der erste Unfall nur Sachschaden verursachte, wurden bei dem zweiten zwei Personen verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Schwere der Verletzungen ist noch unklar. Der linke Fahrstreifen bleibt für die Unfallaufnahme gesperrt, was zu einem mindestens fünf Kilometer langen Rückstau führt. Ortskundige werden gebeten, die Strecke zu meiden.