Zwei Senioren sind am Samstagmorgen nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis) tot geborgen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich vermutlich um die Bewohner des Hauses. Der Sachschaden wird auf circa 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.