[Aktualisiert: 11.28 Uhr] Im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen sind am Donnerstagmorgen zwei 44-jährige Männer durch Schüsse getötet worden. Der Täter wurde festgenommen, wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte. Es bestehe „keine Gefahr für die Mitarbeitenden im Werk mehr“.

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft von einem Einzeltäter aus. Das sagte ein Sprecher am Donnerstag. Ein 53-jähriger Mann ist festgenommen worden. Weitere Details zur Tat, den Opfern oder zum Verdächtigen wollte er nicht nennen.

Die Polizei habe die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Ein Sprecher sagte weiter, er habe keine Infos, um was für eine Waffe genau es sich handelt. Der festgenommene Verdächtige solle zu Tat und Motiv vernommen werden. Zudem fänden zahlreiche Befragungen von Zeugen statt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Zuvor hatte die Polizei von einem Einsatz auf dem Werksgelände in Sindelfingen berichtet. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Für die Bevölkerung bestand demnach keine Gefahr. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar. Auch Angaben zum Täter machte die Polizei zunächst nicht.

Der Mercedes-Benz-Standort Sindelfingen ist nach Angaben des Konzerns mit seiner mehr als hundertjährigen Geschichte das traditionsreichste Fahrzeugwerk der Mercedes-Benz Group AG. In Sindelfingen werden Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse produziert, darunter die Mercedes-S-Klasse und Mercedes-Maybach-S-Klasse. An dem Standort arbeiten rund 35.000 Mitarbeiter.