Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Bergstraße sind beide Fahrer ums Leben gekommen. Die Fahrzeuge prallten am Mittwochabend aus unbekannter Ursache auf der Bundesstraße 47 in Bürstadt aufeinander, wie die Polizei mitteilte. Der 43-jährige Fahrer des einen Wagens und der 43 Jahre alte Mann am Steuer des entgegenkommenden Autos starben noch an der Unfallstelle. Ein 36 Jahre alter Beifahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Wegen der unübersichtlichen Situation am Unfallort wurde mittels Rettungshubschrauber zeitweise die Umgebung nach weiteren Verletzten abgesucht. Gefunden wurde aber niemand.