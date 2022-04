SPEYER. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) im Norden Speyers gehen die Vorbereitungen für die Aufnahme zusätzlicher Geflüchtete aus der Ukraine weiter. Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) begutachtete dort am Donnerstag zwei neue Zelte für die Unterbringung.

Rund 1300 Bewohner zählte die Speyerer AfA laut Einrichtungsleiter Steffen Renner am Donnerstag beim Besuch von Integrationsministerin Katharina Binz aus Mainz. 180 bis 200 davon seien aus der Ukraine gekommen. Sie werden in der Sporthalle auf dem Gelände im Stadtteil Nord untergebracht, in der laut Renner noch 70 bis 80 Plätze frei sind.

Die Anzahl der Ukrainer, die aktuell nach Speyer in die AfA kommen, hat laut dem Einrichtungsleiter in den vergangenen Tagen abgenommen. Renner rechnet dennoch mit weiteren Geflüchteten aus dem vom Krieg gebeutelten Land. Zwei zusätzliche Thermozelte, die in den vergangenen Tagen aufgebaut wurden, werden deshalb aktuell fertiggestellt. Sie sollen laut Renner Ende kommender Woche bezugsfertig sein und Platz für bis zu 450 weitere Geflüchtete bieten.