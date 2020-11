Seit dieser Woche stehen den Bürgern aus Stadt und Kreis wieder zwei Testzentren für einen Corona-Rachenabstrich zur Verfügung, wie die Stadtverwaltung informiert. Für beide Einrichtungen gilt, dass nur Tests vorgenommen werden, wenn eine ärztliche Überweisung oder eine Anordnung durch das Gesundheitsamt vorliegt. Das Testzentrum am Warmfreibad ist jeweils montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr, das Testzentrum in Schwedelbach jeweils montags, dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Wichtig für Menschen mit Gehbeeinträchtigung: Das Testzentrum am Warmfreibad ist nicht barrierefrei. Wer hier anfährt, wird mit seinem Auto auf den Parkplatz eingewiesen. Das Fahrzeug dient als Wartezimmer. Das Testzentrum selber wird zu Fuß durchlaufen. Im Gegenzug dazu ist das Testzentrum in Schwedelbach wie bisher als Drive-In aufgebaut. Menschen mit Gehbehinderungen oder ohne Auto sollten sich entweder vom Hausarzt untersuchen lassen oder sich an den Patientenservice unter der Telefonhotline 116117 wenden.