Am Samstag, 18. Mai, und Sonntag, 19. Mai, fahren wegen Bauarbeiten keine Züge nach Kaiserslautern. Zugausfälle auf der Strecke von Neustadt nach Kaiserslautern gibt es bereits ab Freitagabend nach 20 Uhr.

Am 19. Mai ist besonders problematisch, dass der letzte Spieltag der Zweiten Bundesliga betroffen ist, an dem der FCK auf dem Betzenberg gegen Eintracht Braunschweig spielt. Der für den regionalen Bahnverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband in Kaiserslautern rät dringend davon ab, am 19. Mai mit Zügen oder Ersatzbussen zum FCK-Spiel fahren zu wollen. Züge fahren nicht, alle verfügbaren Busse und das Buspersonal müssten für den Ersatz der ausfallenden Züge eingesetzt werden, zusätzliche Busse für die Anreise zum FCK-Spiel seien nicht möglich.

Auf allen nach Kaiserslautern führenden Bahnlinien müssen Züge durch Busse ersetzt werden. Auf der Ost-West-Hauptstrecke durch die Pfalz ist am Freitag, 17. Mai, der letzte Zug ab Kaiserslautern nach Mannheim der Regional-Express um 20.34 Uhr. Danach fahren nur noch Ersatzbusse nach Neustadt.

Letzter Zug ab Neustadt nach Kaiserslautern ist am Freitag die S-Bahn um 20.32 Uhr ab Neustadt.

Am Samstag und Sonntag fallen die Züge der Regional-Express-Linie RE1 zwischen Landstuhl und Neustadt aus, die Züge der Linie RB70 von Kaiserslautern nach Saarbrücken zwischen Kaiserslautern und Einsiedlerhof. Ersatzbusse für den RE1 fahren zwischen Landstuhl und Neustadt, für die ausfallenden S-Bahnen und Regionalbahnen zwischen Einsiedlerhof und Neustadt.

Betroffen von der ganztägigen Sperrung sind auch die Linien von Kaiserslautern nach Lauterecken und nach Pirmasens sowie die Züge der Alsenzbahn von Kaiserslautern nach Bad Kreuznach auf dem Abschnitt zwischen Kaiserslautern und Enkenbach. Die Züge der Linie nach Kusel fahren nur teilweise auf dem Abschnitt zwischen Landstuhl und Kusel.

Sämtliche Fernzüge auf der Strecke von Saarbrücken nach Mannheim fallen aus oder werden großräumig (von Paris nach Mannheim über Straßburg) umgeleitet.

Der Ausfall des kompletten Zugverkehrs in und um Kaiserslautern wiederholt sich an den Wochenenden 25./26. Mai und 1./2. Juni.