Gleich zwei Stromausfälle hat es am Mittwoch in mehreren Gemeinden der Südlichen Weinstraße gegeben. Am Nachmittag meldeten die Pfalzwerke, dass es gegen 13.25 Uhr zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz gekommen war. Betroffen waren Teile von Billigheim, Ingenheim, Rohrbach, Heuchelheim-Klingen, Appenhofen und Mühlhofen, die zwischen 4 Minuten und über einer 1 Stunde unversorgt blieben. Laut der Pfalzwerke ist allerdings noch nicht klar, wieso es zu dem Ausfall gekommen ist.

Bereits gegen 12 Uhr war es in Teilen von Eußertal, Queichhambach, Albersweiler Ramberg, Gräfenhausen, Dernbach, Birkweiler, Siebeldingen und Nußdorf zu einem kurzen Stromausfall gekommen. Betroffene waren zwischen zwei und 17 Minuten ohne Strom. Zwei einzelne Umspannpunkte in Siebeldingen und Nußdorf blieben 1 Stunde und 21 Minuten ohne Strom. Schuld war nach Angaben der Pfalzwerke ein Vogelnest, das zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz geführt hatte. Die Stromversorgung konnte mittlerweile wieder hergestellt werden.

Die beiden Ausfälle haben nichts miteinander zu tun, heißt es von den Pfalzwerken auf Nachfrage.