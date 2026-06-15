Er brauchte zwei Autobahnspuren für seine Schlangenlinien, versuchte beim Drogentest zu schummeln, hatte keinen Führerschein dabei, dafür jede Menge Drogen im Blut und Kokain im Auto: So lässt sich zusammenfassen, was ein 29-Jähriger alles angestellt hat, den die Polizei am Samstag auf der A6 bei Mannheim abgefangen hat.

Den Beamten sei gegen 15 Uhr ein Fahrzeug gemeldet worden, das zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen und dem Kreuz Mannheim in unsicherer Fahrweise unterwegs sei, teilt die Polizei mit. Nur durch Ausweichmanöver anderer Fahrer seien bereits mehrere Unfälle verhindert worden. Zwei Streifenwagen hätten das Auto eingeholt und zur Dienststelle der Autobahnpolizei eskortiert.

Dort wurde der Fahrer einem Drogenschnelltest unterzogen, den er offenbar mit Speichel „verdünnen“ wollte, wie die Polizei berichtet. Daraufhin nahm man ihm eine Blutprobe ab. Im Auto fand die Polizei außerdem nach eigenen Angaben eine kleine Menge Kokain.

Den Platz mit seiner Beifahrerin zu tauschen, um die Fahrt fortzusetzen, war dem 29-Jährigen auch nicht möglich, so die Polizei: Die Frau hatte 2,2 Promille. Die Polizei behielt den Schlüssel und wollte auch den Führerschein des Mannes einziehen, dieser sei allerdings „nicht auffindbar“ gewesen, wie die Beamten schreiben.

Die Autobahnpolizei Mannheim ermittelt nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss sowie Drogenbesitzes gegen den 29-jährigen. Zudem bestehe der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.