Das DFB-Sportgericht hat Jochen Kientz, den Sportlichen Leiter des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim, wegen „unsportlichen Verhaltens“ gegenüber dem Unparteiischenteam mit einem Innenraumverbot für die kommenden beiden Punktspiele des SVW belegt.

Zudem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro zahlen. Kientz war in der 23. Minute während des Drittliga-Derbys zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und den Mannheimern (0:0) am Samstag von Schiedsrichter Florian Heft mit der Roten Karte aus dem Innenraum verwiesen worden. Kientz hat dem Urteil zugestimmt, es ist rechtskräftig. Das gab der DFB bekannt.