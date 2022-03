Zwei schwerverletzte Personen und ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Landesstraße zwischen Insheim und Herxheim ereignet hat. Wie die Polize berichtet, war ein 29-jähriger Autofahrer gegen 7.30 Uhr in Richtung Herxheim unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierauf verriss er das Lenkrad, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Wagen einer entgegenkommenden 54-Jährigen zusammen. Beide Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt, der 29-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme für dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden.