Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagmorgen gegen 5 Uhr auf der B 44 in Mannheim-Sandhofen sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 36-jähriger Autofahrer in Richtung Lampertheim unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 6 eine rote Ampel überfuhr. Im Kreuzungsbereich stieß er dann mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Autofahrer so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäusern versorgt werden mussten. Der Sachschaden wird mit rund 23.000 Euro beziffert. Wegen Abschlepp- und Reinigungsarbeiten war die B 44 in dem Bereich für gut drei Stunden gesperrt.